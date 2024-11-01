Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 1 ноября 2024Россия

Десантники взяли под контроль дамбу в Курской области

Десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом сообщил старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима», передает РИА Новости.

Дамба перешла под контроль военнослужащих группировки войск «Север». ВСУ пытались артиллерией отбить подконтрольные России территории, для этого они в том числе использовали кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Как рассказал военнослужащий с позывным «Зима», контроль над дамбой является оперативно-тактическим успехом — он позволяет развивать дальнейшее наступление. Армия России, по его словам, перешла к удержанию дамбы.

Морпехи Черноморского флота ранее ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ. Координаты колонны противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных БПЛА.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил будущее российско-американских отношений после выборов в США

      Над регионом России менее чем за шесть часов сбили 61 беспилотник

      Футболист сборной России назвал сумму трат в месяц

      На Украине высказались об участии военных НАТО во вторжении в Брянскую область

      В Севастополе нашли обломки от западных ракет

      Раскрыта сумма кредитного долга обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

      В правительстве дали две недели на остановку роста цен

      Российский тревел-блогер назвал три главные причины для переезда в США

      Названы способы сэкономить на зимних перелетах

      Беспилотники ударили по угрожавшим бойцам по пикапу и танку ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше