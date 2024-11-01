Десантники взяли под контроль дамбу в Курской области

Десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом сообщил старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима», передает РИА Новости.

Дамба перешла под контроль военнослужащих группировки войск «Север». ВСУ пытались артиллерией отбить подконтрольные России территории, для этого они в том числе использовали кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

Как рассказал военнослужащий с позывным «Зима», контроль над дамбой является оперативно-тактическим успехом — он позволяет развивать дальнейшее наступление. Армия России, по его словам, перешла к удержанию дамбы.

Морпехи Черноморского флота ранее ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ. Координаты колонны противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных БПЛА.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.