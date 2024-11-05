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06:30, 5 ноября 2024Россия

Российские военные заблокировали ВСУ под Курском с помощью минного шлагбаума

В Курской области ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ минным шлагбаумом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области за счет минного шлагбаума. Тем самым, им удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь, приводит информацию Минобороны России РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, по которому ВСУ постоянно пытаются прорваться на территорию страны. Таким образом, госграница на отдельно взятом участке была восстановлена.

Ранее на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений. Украинские военные использовали западную инженерную технику, чтобы с большой периодичностью нарушать госграницу в Глушковском районе.

По данным Минобороны, часть живой силы противника была заблокирована и уничтожена, другая часть подготовилась к прорыву и по команде преодолела границу с нескольких направлений.

По замыслу командования, после штурма и выхода на расстояние, достаточное для того, чтобы восстановить госграницу, штурмовики при поддержке артиллерии вернулись на позиции для блокирования подходов ВСУ через инженерные заграждения.

После того как противник был уничтожен, разведрота осмотрела позицию и обнаружила минный шлагбаум. Он был растянут для того, чтобы пресечь подход резервов ВСУ.

Ранее стало известно, что десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. ВСУ пытались артиллерией отбить территории, в том числе используя кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

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