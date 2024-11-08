Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

Esslinger Zeitung: большинство немцев хотят ухода Шольца с поста канцлера

Большинство опрошенных немцев хотят ухода действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца после проведения досрочных выборов. Это следует из опроса социологического института Forsa, передает газета Esslinger Zeitung.

По данным исследования, 55 процентов опрошенных немцев также видят главным кандидатом на пост бундесканцлера нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса. При этом 57 процентов респондентов захотели, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатуру Писториуса уже на досрочных выборах.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в Германии, если депутаты откажут Шольцу в доверии.