Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 8 ноября 2024Мир

Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

Esslinger Zeitung: большинство немцев хотят ухода Шольца с поста канцлера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Большинство опрошенных немцев хотят ухода действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца после проведения досрочных выборов. Это следует из опроса социологического института Forsa, передает газета Esslinger Zeitung.

По данным исследования, 55 процентов опрошенных немцев также видят главным кандидатом на пост бундесканцлера нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса. При этом 57 процентов респондентов захотели, чтобы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинула кандидатуру Писториуса уже на досрочных выборах.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в Германии, если депутаты откажут Шольцу в доверии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Глюкоза вышла в свет с обесцвеченными бровями

      Названы задачи боевого ледокола «Иван Папанин»

      Двоих россиян осудили за финансирование международной террористической организации

      В российском городе рецидивист расправился с россиянином и спрятал его в диван

      Российские военные спасли мирных жителей под Суджей в Курской области

      Число жертв наводнений в Испании выросло

      Вяльбе ответила Баху на слова об отстранении россиян

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше