ChatGPT оценил способность Трампа завершить конфликт на Украине

ChatGPT ответил на вопрос о способности Трампа завершить конфликт на Украине

Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос о способности избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Бота спросили: «Сможет ли Дональд Трамп положить конец войне на Украине, и как он это сделает, сохранив при этом украинский суверенитет?». ChatGPT ответил, что на украинский конфликт могут повлиять несколько факторов. В первую очередь речь идет о прямых переговорах президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Он [Трамп] сказал, что будет посредником в урегулировании, оказывая давление на обе стороны, чтобы они вели переговоры, предположительно используя свои связи и влияние», — говорится в ответе.

Также отмечается, что сократив военную помощь Украине со стороны США Трамп может подтолкнуть Зелинского пойти на уступки. Кроме того, есть вероятность, что избранный президент США ослабит санкции против России.

На ход конфликта также может повлиять попытка Трампа возродить «нейтральный» статус для Украины. Это будет означать, что Украина не станет вступать в Североатлантический альянс, «что решит одну из высказанных Путиным опасений по поводу расширения НАТО вблизи границ России».

Кроме того, в сообщении ChatGPT говорится, что Трамп может предложить раздел территорий, в частности Крыма и частей Донбасса, либо создание демилитаризованных зон. «Он [Трамп] может попытаться выступить посредником в соглашениях, которые подразумевают сохранение Россией контроля над определенными территориями при уходе из других», — говорится в ответе бота.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт с Россией. По его словам, такой сценарий обернется «потерями для Украины».