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08:46, 8 ноября 2024Экономика

Торги юанем в России упали до минимума

Торги юанем на Мосбирже в октябре упали до минимума с февраля 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bobby Yip / Reuters

По итогам октября объем торгов юанем на Мосбирже упал до 1,8 триллиона рублей, что стало минимумом с февраля 2023 года. Средний дневной объем торгов достиг 80 миллиардов рублей, что в 1,5 раза ниже, чем в начале года. Об этом со ссылкой на данные опроса участников валютного рынка (площадка закрыла данные по объемам торгов валютой) пишет «Коммерсантъ».

В целом осенью активность торгов китайской валютой упала в 1,5-2 раза ниже, чем с января по май, то есть до введения санкций США против Мосбиржи. По оценкам издания, такая динамика связана с совпадением сразу нескольких факторов.

Помимо санкций, свое влияние оказывают падение стоимости идущей на экспорт российской нефти ниже 70 долларов за баррель и снижение требований по обязательной репатриации валютной выручки. И то, и другое существенно снижает приток юаней на биржу.

Данные Центробанка за сентябрь показывают, что уже на тот момент объем продаж валюты экспортерами сократился на 30 процентов, и участники рынка полагают, что в октябре тренд продолжился.

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Отдельно на октябрьский результат давили праздники в Китае, во время которых активность на бирже традиционно снижается. Также повлияло истечение срока лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которая позволяла иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей. В результате отдельные иностранные участники торгов могли продолжить активность на внебиржевом рынке.

Отдельным трендом стало снижение активности физических лиц. По данным издания, если в сентябре они проводили 55 тысяч сделок с китайской валютой в день, то в октябре — 40 тысяч. В начале года речь шла о 64-76 тысячах операций с валютой.

Эксперты ожидают продолжения тенденции. Измениться она может в случае потепления отношений США и России при Дональде Трампа, который возглавит Белый дом через 2,5 месяца, и частичной отмене санкций. Однако, как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в базовый сценарий такое развитие событий не входит.

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