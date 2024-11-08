Делегация Тайваня приехала в США из-за беспокойства в связи с переизбранием Трампа

CNN: Тайвань обсуждает с США перспективу отношений после переизбрания Трампа

Тайвань обсуждает с США перспективу дальнейших взаимоотношений ввиду опасений их ухудшения после переизбрания американского экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, представитель Тайваня в США Александр Юй приехал в Солт-Лейк-Сити, где за обедом встретился с бывшим советником Трампа в Белом доме Робертом О’Брайеном и бывшим конгрессменом Крисом Стюартом.

«Встреча состоялась в тот момент, когда дипломаты в Вашингтоне лихорадочно ищут встречи с бывшими должностными лицами администрации Трампа, чтобы обменяться посланиями», — указывает CNN.

Знакомый с ситуацией чиновник отметил, что в Тайбэе обеспокоены обвинениями Трампа в «краже» тайваньцами американского бизнеса по производству чипов, его угрозами ввести дополнительные тарифы на тайваньскую микроэлектронику при импорте в США, а также намерением поднять цены на американское вооружение.

Ранее Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за поддержку своей обороны, так как Тайбэй ничего не дает взамен Вашингтону за помощь. По его словам, для тайваньцев Штаты «ничем не отличаются от страховой компании».