Россиянам назвали невыгодный тип депозитов

Экономист Кульбака: чем короче срок депозита, тем меньше банковский процент

Универсального способа сохранить сбережения не существует, все зависит от уровня доходов и сроков, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с «Лентой.ру» он также предупредил о невыгодности депозитов на несколько месяцев.

«Если вы хотите сберегать, скажем, несколько лет, то вполне можно покупать доллары или евро. Они сейчас нормально продаются. Если речь идет о том, чтобы положить на год-полтора, то вполне можно рассмотреть депозит», — сообщил экономист.

Если человек может позволить себе вложить средства куда-то лишь на несколько месяцев, то депозит тоже подойдет для этой цели, однако стоит учитывать, что доходность тогда будет не такой высокой, сказал он.

«Условно говоря, представьте, что 20 процентов годовых вам дают. Вы получите за месяц несколько процентов — скорее всего, процент или чуть больше. Вы положили, допустим, 100 тысяч, у вас будет 103 тысячи через 3 месяца примерно. То есть на чуть-чуть [класть деньги] можно, но чем на более короткий срок кладете деньги в банк, тем меньше будет банковский процент», — поделился Кульбака.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о том, как можно самостоятельно увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию. Самый простой способ, по его словам, состоит в том, чтобы заранее открыть и вести банковский вклад.

