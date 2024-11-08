Депутат Рады Дмитрук: уход Зеленского будет лучшим подарком для Украины

Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины будет лучшим подарком для миллионов украинцев и всей страны. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны», — написал он. По словам депутата, в таком случае Украина перестанет терять своих граждан и территории.

Дмитрук также обвинил главу офиса президента Украины в угрозах в адрес депутатов, которые высказываются в интересах народа. До этого он заявил, что некоторые депутаты Рады «запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны», и призвал их следовать «плану победы» и «формуле мира» Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на выборах президента США Дональду Трампу с просьбой остановить диктатуру на Украине и прекратить политические преследования. Кроме того, он попросил вернуть в зал парламента страны депутатов Александра Дубинского, Артема Дмитрука и Нестора Шуфрича.