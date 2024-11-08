Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 8 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал уход Зеленского лучшим подарком для Украины

Депутат Рады Дмитрук: уход Зеленского будет лучшим подарком для Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Johanna Geron / Reuters

Уход Владимира Зеленского с поста президента Украины будет лучшим подарком для миллионов украинцев и всей страны. Об этом заявил бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны», — написал он. По словам депутата, в таком случае Украина перестанет терять своих граждан и территории.

Дмитрук также обвинил главу офиса президента Украины в угрозах в адрес депутатов, которые высказываются в интересах народа. До этого он заявил, что некоторые депутаты Рады «запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны», и призвал их следовать «плану победы» и «формуле мира» Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на выборах президента США Дональду Трампу с просьбой остановить диктатуру на Украине и прекратить политические преследования. Кроме того, он попросил вернуть в зал парламента страны депутатов Александра Дубинского, Артема Дмитрука и Нестора Шуфрича.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Китайцы помогут построить новый автомобильный завод в России

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      В России подтвердили передачу Украине в 15 раз больше тел при обмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше