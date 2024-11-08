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15:00, 8 ноября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского обвинили некоторых депутатов в действиях в интересах России

Офис Зеленского обвинил депутатов Рады в действиях в интересах России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Wadco2 / Wikimedia

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил некоторых депутатов Верховной Рады в работе в интересах России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны», — написал Ермак.

Он призвал депутатов следовать «плану победы» и «формуле мира» Зеленского.

Ранее арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что Зеленский и Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.

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