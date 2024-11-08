Дочь принца Уильяма разрыдалась из-за его нового образа

Дочь британского принца Уильяма разрыдалась из-за его бороды

Принцесса Шарлотта Уэльская, дочь британского принца Уильяма, не оценила его новый образ. Об этом пишет журнал Hello!.

Во время четырехдневного визита в Кейптаун, ЮАР, принц Уильям рассказал, что несколько раз пытался отпустить бороду. По его словам, когда девятилетняя дочь Шарлотта впервые увидела его с бородой, то разрыдалась. Уильям побрился, но вскоре снова начал ее отращивать.

Издание отмечает, что до недавней смены имиджа принц Уэльский не появлялся на публике с бородой с Рождества 2008 года. В тот раз ему пришлось побриться по просьбе бабушки — британской королевы Елизаветы II. Она ссылалась на то, что Уильяму нужно служить в армии, а в то время британским военным запрещалось иметь растительность на лице.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на недвижимости в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. По подсчетам издания, владение участками приносит принцу Уильяму 23,6 миллиона фунтов (около трех миллиардов рублей) в год.