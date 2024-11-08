Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:59, 8 ноября 2024Из жизни

Дочь принца Уильяма разрыдалась из-за его нового образа

Дочь британского принца Уильяма разрыдалась из-за его бороды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Принцесса Шарлотта Уэльская, дочь британского принца Уильяма, не оценила его новый образ. Об этом пишет журнал Hello!.

Во время четырехдневного визита в Кейптаун, ЮАР, принц Уильям рассказал, что несколько раз пытался отпустить бороду. По его словам, когда девятилетняя дочь Шарлотта впервые увидела его с бородой, то разрыдалась. Уильям побрился, но вскоре снова начал ее отращивать.

Материалы по теме:
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021
Члены королевской семьи Великобритании: все об их истории, традициях и роли в современном обществе
Члены королевской семьи Великобритании:все об их истории, традициях и роли в современном обществе
7 марта 2024
Кто такая Кейт Миддлтон и куда она пропала: что известно об исчезновении принцессы Уэльской?
Кто такая Кейт Миддлтон и куда она пропала:что известно об исчезновении принцессы Уэльской?
19 марта 2024

Издание отмечает, что до недавней смены имиджа принц Уэльский не появлялся на публике с бородой с Рождества 2008 года. В тот раз ему пришлось побриться по просьбе бабушки — британской королевы Елизаветы II. Она ссылалась на то, что Уильяму нужно служить в армии, а в то время британским военным запрещалось иметь растительность на лице.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III и принц Уэльский Уильям зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на недвижимости в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. По подсчетам издания, владение участками приносит принцу Уильяму 23,6 миллиона фунтов (около трех миллиардов рублей) в год.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Харьковской области раскрыли личности пилотов ВСУ. Они обстреливали регион на американских F-16

      Напавшего на полицейских с ножом россиянина признали невменяемым и увезли в психбольницу

      Звезда Marvel Крис Эванс неожиданно сменил имидж

      Киев допустил к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA

      В Совфеде объяснили разницу между мирными переговорами и перемирием с Украиной

      Россиянку в Гоа уличили в хранении наркотиков на сумму в тысячи долларов

      По делу о трагедии с известным певцом были допрошены трое подозреваемых

      Делегация Тайваня приехала в США из-за беспокойства в связи с переизбранием Трампа

      Россиянам рассказали о росте цен к началу ноября

      Звезда Comedy Club рассказал о Мартиросяне за кадром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше