Дженнифер Лопес вышла на публику в ультракоротком наряде

Дженнифер Лопес вышла на публику в черном ультракоротком платье и шубе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница появилась перед публикой в рамках пресс-тура по случаю премьеры спортивной драмы «Неудержимый». Так, знаменитость надела облегающее ультракороткое платье, а поверх него коричневую шубу.

Кроме того, Лопес выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке и сумку-клатч. Образ звезды завершила собранная укладка и макияж в нюдовых тонах.

Ранее Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети. Знаменитость предстала перед публикой в коричневом костюме люксового бренда Gucci.