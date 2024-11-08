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10:05, 8 ноября 2024Ценности

Дженнифер Лопес вышла на публику в ультракоротком наряде

Дженнифер Лопес вышла на публику в черном ультракоротком платье и шубе
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница появилась перед публикой в рамках пресс-тура по случаю премьеры спортивной драмы «Неудержимый». Так, знаменитость надела облегающее ультракороткое платье, а поверх него коричневую шубу.

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Кроме того, Лопес выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке и сумку-клатч. Образ звезды завершила собранная укладка и макияж в нюдовых тонах.

Ранее Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети. Знаменитость предстала перед публикой в коричневом костюме люксового бренда Gucci.

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