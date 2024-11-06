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15:21, 6 ноября 2024Ценности

Дженнифер Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети

Мария Винар
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: RCF / SplashNews.com / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась по улице в необычном образе и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница попала в объектив папарацци перед презентацией фильма «Неудержимый», в котором сыграла одну из главных ролей. Знаменитость предстала перед публикой в шерстяном коричневом костюме люксового бренда Gucci, который состоял из кардигана с сияющими стразами на воротнике и шорт. Кроме того, она надела лакированные сапоги с высоким голенищем и кожаные перчатки. Вдобавок она уложила волосы в низкий хвост, выпустив две пряди у лица, и сделала макияж в коричневых тонах.

Читатели портала оценили внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Какие толстые бедра», «Я не верю, что кто-то, независимо от красоты или хорошей фигуры, мог бы заставить этот наряд выглядеть хорошо. Цвет и сам наряд абсолютно ужасны», «Джей Ло обычно выглядит великолепно, но этот наряд ей не подходит», «На ней это смотрелось бы очень хорошо, если бы это была длинная трикотажная юбка», «Мне нравится этот наряд. Думаю, он бы отлично смотрелся на ком-то более высоком и стройном», — высказывались они.

Ранее комментаторы сравнили Лопес с хоббитом.

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