Дженнифер Лопес на фото в широких джинсах сравнили с хоббитом

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес на новых фото сравнили с хоббитом. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

55-летнюю знаменитость запечатлели во время шопинга в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед папарацци в кремовом свитере в рубчик и голубых джинсах с чрезмерно широкими штанинами и эффектом грязной ткани. Также исполнительница надела коричневые угги на массивной подошве и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Похоже, она нашла эти джинсы в мусорном баке, они на пять размеров больше», «С каких пор грязные джинсы стали трендом? Они выглядят ужасно», «Они делают ее похожей на хоббита», «Еще один тяжелый день на стройке», «Выглядит как бродяга», «Самые уродливые джинсы на свете», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Дженнифер Лопес посетила фотосессию в «Китайском театре TCL» в рамках кинофестиваля AFI Fest в микроюбке.