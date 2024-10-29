55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

55-летняя певица Дженнифер Лопес в микроюбке пришла на кинофестиваль AFI Fest

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила фотосессию в «Китайском театре TCL» в рамках кинофестиваля AFI Fest. На красной дорожке звезда предстала в белой блузке, заправленной в розовую микроюбку с коричневым кожаным ремнем.

В то же время исполнительница надела кремовую куртку фасона оверсайз и нюдовые туфли с открытой пяткой на массивной платформе и каблуках.

Ранее в октябре Дженнифер Лопес снялась топлес для нового номера журнала Interview.