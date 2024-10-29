Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:10, 29 октября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

55-летняя певица Дженнифер Лопес в микроюбке пришла на кинофестиваль AFI Fest

Фото: Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила фотосессию в «Китайском театре TCL» в рамках кинофестиваля AFI Fest. На красной дорожке звезда предстала в белой блузке, заправленной в розовую микроюбку с коричневым кожаным ремнем.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком и летает на элитные курорты одна. Где и как она веселится без мужа?
Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком и летает на элитные курорты одна.Где и как она веселится без мужа?
13 октября 2024
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину свадьбы. Почему актеры разводятся и что будут делить?
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину свадьбы. Почему актеры разводятся и что будут делить?
21 августа 2024

В то же время исполнительница надела кремовую куртку фасона оверсайз и нюдовые туфли с открытой пяткой на массивной платформе и каблуках.

Ранее в октябре Дженнифер Лопес снялась топлес для нового номера журнала Interview.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Обнаружена массивная планета типа суперюпитер

      Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

      Россия подписала соглашение о запуске чартеров с популярной курортной страной Африки

      У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Сергей Жуков прокомментировал инцидент с впавшей в кому посетительницей его бара

      Россиянина арестовали за хранение пистолета даже без его отпечатков пальцев

      Орбан уличил ЕС в заговоре против Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше