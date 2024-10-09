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18:44, 9 октября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес для журнала

Фото: Brianna Capozzi

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась топлес для нового номера журнала Interview. Публикация появилась на сайте издания.

55-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в полный рост в леопардовом наряде. Так, она надела винтажные трусы Dolce & Gabbana и болеро Norma Kamal с рукавами-перчатками.

В то же время звезда примерила массивные серьги и ожерелье Maison Margiela и черные туфли Balmain на платформе и каблуках. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой.

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Также фотограф Брианна Капоцци запечатлела исполнительницу в бикини Tom Ford с узором в виде шкуры зебры и сапогах Balenciaga с широкими голенищами.

В сентябре 58-летняя американская актриса Холли Берри также снялась топлес.

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      Карина Черных
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