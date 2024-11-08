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18:43, 8 ноября 2024Ценности

Глюкоза вышла в свет с обесцвеченными бровями

Певица Глюкоза вышла в свет с обесцвеченными бровями и синими волосами
Екатерина Ештокина

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла в свет с обесцвеченными бровями. Соответствующий кадр публикует «Газета.ru».

По данным издания, певица посетила закрытую презентацию MONA x VK Музыка в черном облегающем кардигане, джинсах и сумкой в тон, декорированной меховой ручкой. В качестве украшений звезда выбрала массивную цепь на шею. В то же время на кадрах видно, что артистка перекрасила светлые волосы в синий оттенок и избавилась от пигмента на бровях.

В августе хирург Сергей Свиридов назвал предполагаемые пластические операции Глюкозы. По словам эксперта, певица могла изменить форму носа и век с помощью рино- и блефаропластики.

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