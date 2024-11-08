Готовившего нападение на православный храм в российском городе оставили в СИЗО

Суд продлил арест мигранту, готовившему нападение на храм в Майкопе

Майкопский городской суд оставил в СИЗО 18-летнего выходца из Таджикистана, готовившего вооруженное нападение на православный храм в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому в совершении теракта продлен арест до 11 января 2025 года. По данным следствия, ранее несудимый гражданин России и Таджикистана готовил нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе.

Его арестовали в июле. Накануне 11 июля ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в Майкопе. Мужчина планировал напасть на священнослужителей и охранников храма, а потом поджечь здание. После он хотел сбежать в другую страну.