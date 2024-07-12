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16:20, 12 июля 2024Силовые структуры

Готовивший нападение на храм в Майкопе отправлен в СИЗО

В Адыгее арестовали иностранца, готовившего нападение на храм в Майкопе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Майкопский городской суд арестовал террориста, готовившего нападение на православный храм в Майкопе. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 10 сентября.

Ранее 11 июля ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в Майкопе. Совершить нападение планировал выходец из страны Центрально-Азиатского региона, который является участником запрещенной в России международной террористической организации. Мужчина планировал напасть на священнослужителей и охранников храма, а потом поджечь здание. После он хотел сбежать в другую страну.

Для осуществления своего плана иностранец провел разведку местности, составил схему атаки, а также купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и сделал его. Он хотел снимать террористический акт на видео, а потом опубликовать его в социальных сетях.

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      Екатерина Кашурникова
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