Готовивший нападение на храм в Майкопе отправлен в СИЗО

Майкопский городской суд арестовал террориста, готовившего нападение на православный храм в Майкопе. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина будет находиться в СИЗО до 10 сентября.
Ранее 11 июля ФСБ сообщила о предотвращении террористической атаки на православный храм в Майкопе. Совершить нападение планировал выходец из страны Центрально-Азиатского региона, который является участником запрещенной в России международной террористической организации. Мужчина планировал напасть на священнослужителей и охранников храма, а потом поджечь здание. После он хотел сбежать в другую страну.
Для осуществления своего плана иностранец провел разведку местности, составил схему атаки, а также купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и сделал его. Он хотел снимать террористический акт на видео, а потом опубликовать его в социальных сетях.