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17:08, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Проект «Говорит НеМосква» признали иноагентом

Минюст России внес проект «Говорит НеМосква» в реестр иноагентов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Максим Блиновм / РИА Новости

Минюст России внес проект «Говорит НеМосква» в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, сообщается, что проект выступал против спецоперации на Украине.

Помимо этого, ведомство признало иноагентами комика Дениса Чужого, журналиста Дмитрия Трещанина и блогера Тумсо Абдурахманова.

1 ноября стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов публициста Александра Архангельского. Также в список попал музыкальный журналист Александр Горбачев.

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