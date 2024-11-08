Проект «Говорит НеМосква» признали иноагентом

Минюст России внес проект «Говорит НеМосква» в реестр иноагентов

Минюст России внес проект «Говорит НеМосква» в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, сообщается, что проект выступал против спецоперации на Украине.

Помимо этого, ведомство признало иноагентами комика Дениса Чужого, журналиста Дмитрия Трещанина и блогера Тумсо Абдурахманова.

1 ноября стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов публициста Александра Архангельского. Также в список попал музыкальный журналист Александр Горбачев.