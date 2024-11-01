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17:11, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Публициста Архангельского и журналиста Горбачева внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов публициста Архангельского и журналиста Горбачева
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст внес в реестр иностранных агентов российского публициста Александра Архангельского и музыкального журналиста Александра Горбачева. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что основанием для внесения Архангельского в реестр иностранных агентов стал тот факт, что публицист выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того Архангельский выступал на информационной площадке иноагентов, а также принимал участие в создании и распространении их материалов.

Горбачев, по данным Минюста, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российским и органами власти, а также сведения, формирующие негативный образ Вооруженных Сил России. Так же, как и Архангельский, отмечает министерство, Горбачев участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов интернет-издание Astra (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Сообщалось, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российской власти и формировало негативный образ Вооруженных Сил России.

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