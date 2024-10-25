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17:06, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Издание Astra внесли в реестр иноагентов

Минюст внес издание Astra в реестр иностранных агентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минюст России внес в реестр иностранных агентов интернет-издание Astra. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей, а также формировало негативный образ Вооруженных сил России. Также Astra выступало против проведения спецоперации на Украине.

По данным ведомства, издание также принимало участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Кроме того, отмечает Минюст, создатель Astra живет за пределами России.

В августе сайт издания Astra заблокировали в России. Причина блокировки была неизвестна.

1 апреля Astra сообщило, что приостанавливает работу из-за финансовых проблем. Однако 8 апреля издание возобновило деятельность.

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