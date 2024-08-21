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11:14, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В России заблокировали сайт издания Astra

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту astra.press в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Astra. Об издание сообщило в своем Telegram-канале.

«Сайт Astra заблокирован в России. Причина блокировки не сообщается», — прокомментировало издание ограничение доступа к их интернет-ресурсу, созданному два месяца назад.

При этом госорган, добавивший сайт astra.press в реестр запрещенной информации, не называется.

Ранее стало известно, что в России заблокировали мессенджер Signal. Сообщалось, что доступ к мессенджеру ограничили из-за несоблюдения им российских законов в вопросах предотвращения терроризма и экстремизма.

1 апреля издание сообщило, что приостанавливает работу из-за финансовых проблем. Однако через неделю, 8 апреля, Astra возобновила деятельность.

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      Мария Большакова
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