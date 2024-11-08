Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 8 ноября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о сбитых дронах над Воронежской областью

Губернатор Гусев: шесть дронов этой ночью удалось сбить над Воронежской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Шесть дронов этой ночью удалось сбить дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежской областью. Подробности раскрыл губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать, пояснил глава Воронежской области.

До этого в Минобороны доложили о том, что силы ПВО перехватили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

Кроме того, ночью 8 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о попытке атаки беспилотника. По его данным, обломки устройства упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал, о разрушениях данных не приводилось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я думаю, мы поговорим». Трамп допустил возможность беседы с Путиным

      Власти Саратова рассказали о повреждениях в результате атаки БПЛА

      Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ

      Названа страна максимального давления со стороны США при Трампе

      Экс-подполковник СБУ раскритиковал «план победы» Зеленского

      Звезда КВН раскрыл влияние Маслякова на его жизнь

      Стало известно о прибытии под Харьков группы мобилизованных солдат ВСУ под конвоем

      Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

      На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

      Apple изобрела умный ремешок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше