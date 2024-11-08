Губернатор раскрыл подробности о сбитых дронах над Воронежской областью

Губернатор Гусев: шесть дронов этой ночью удалось сбить над Воронежской областью

Шесть дронов этой ночью удалось сбить дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежской областью. Подробности раскрыл губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать, пояснил глава Воронежской области.

До этого в Минобороны доложили о том, что силы ПВО перехватили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

Кроме того, ночью 8 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о попытке атаки беспилотника. По его данным, обломки устройства упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал, о разрушениях данных не приводилось.