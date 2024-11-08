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14:25, 8 ноября 2024Культура

Хоакин Феникс чуть не сорвал съемки культового фильма

Ридли Скотт заявил, что Хоакин Феникс хотел отказаться от съемок в «Гладиаторе»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Гладиатор»

Режиссер Ридли Скотт, автор легендарного фильма «Гладиатор», рассказал о том, что Хоакин Феникс чуть не сорвал съемки картины. Слова постановщика приводит издание The New York Times.

Как сообщил Скотт журналистам, Феникс, исполнитель одной из самых ярких ролей в «Гладиаторе», в последний момент хотел отказаться от съемок.

«Он уже был загримирован, надел свой костюм, подошел и сказал, что просто не может сделать это. Я удивился, был в шоке, а Рассел Кроу ответил, что это ужасно непрофессионально», — поделился Ридли.

Ранее стало известно, что Хоакин несколько раз заставлял авторов «Джокера» переписывать сценарий, потому что не был доволен некоторыми сценами с его участием.

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