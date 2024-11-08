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16:10, 8 ноября 2024Путешествия

Иностранки привезли в Россию элитное французское вино и нарвались на штраф

ФТС: две иностранки привезли в Россию французское вино и нарвались на штраф
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Две женщины из Вьетнама привезли в Россию элитное французское вино и нарвались на крупный штраф. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Иностранки прибыли в московский аэропорт Шереметьево из Китая и привлекли внимание таможенников на «зеленом» коридоре. Нелегальный товар заметили при рентгеноскопии багажа пассажирок.

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Экспертиза установила, что в чемоданах лежало вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства. Общая стоимость бутылок оценивается в 2 миллиона рублей.

Женщины пояснили, что везли напитки в подарок друзьям. В итоге таможенники изъяли товары и составили административный протокол по статье о недекларировании товаров. Теперь женщинам грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости вина (от одного до четырех миллионов).

В октябре китаец попался в Шереметьево с люксовыми украшениями стоимостью 5,5 миллиона рублей. Мужчина не задекларировал двое наручных часов, кольцо, браслет, серьги и колье.

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