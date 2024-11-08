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14:45, 8 ноября 2024Наука и техника

Назван самый продаваемый смартфон в мире

Counterpoint: iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2024-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Специалисты аналитического агентства Counterpoint Research назвали самые продаваемые смартфоны. Отчет доступен на сайте компании.

По данным исследования, iPhone 15 оказался самым популярным телефоном на мировом рынке в третьем квартале 2024 года. Он получил долю 3,5 процента. Весь топ-3 заняли устройства Apple — ниже расположились iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. В первой десятке оказалось четыре гаджета американского бренда.

Самым популярным Android-смартфоном стал Samsung Galaxy A15 4G, который поместили на четвертое место. В список попало пять устройств Samsung. Также один аппарат — Redmi 13C 4G — представлен китайской компанией Xiaomi.

Для сравнения, год назад самым востребованным телефоном на рынке был iPhone 14. В первую пятерку в третьем квартале 2023 года также попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 и Samsung Galaxy A14 4G.

«Примечательно, что впервые в третьем квартале половина от общего объема продаж iPhone была обеспечена Pro-вариантами», — отметили аналитики. По их словам, это означает перекос рынка в сторону премиальных гаджетов.

Ранее аналитики CIRP рассказали, что в США рекордно выросла средняя стоимость смартфона Apple — до 1018 долларов. Это связано с тем, что потребители стали чаще предпочитать флагманские модели устройств Apple.

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