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10:07, 7 ноября 2024Наука и техника

Средняя стоимость iPhone рекордно выросла

CIRP: средняя стоимость iPhone в США выросла до рекордных $1018
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В США рекордно выросла средняя стоимость смартфона Apple. Об этом сообщается в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Аналитики проверили, по каким ценам Apple чаще всего продавала свои iPhone в сентябре 2024 года. Оказалось, что показатель ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) снова рекордно вырос. В мае 2023 года он составлял 988 долларов, в начале осени 2024-го — достиг 1018 долларов.

Аналитики связали рост ASP с тем, что пользователи смартфонов Apple в США стали все чаще предпочитать дорогие устройства Pro и Pro Max. Также они все больше покупают флагманы с расширенным накопителем — например, до 256 гигабайт или 1 терабайта.

При этом авторы отчета отметили, что психологическая отметка в 1000 долларов для ASP была пройдена еще в марте 2024 года — тогда этот показатель составлял 1001 доллар. Однако к лету того же года средняя стоимость продажи смартфона Apple в США упала до 971 доллара.

«Модели смартфонов высокого класса попали в тренд, поскольку потребители готовы платить больше за передовые технологии», — отреагировали на отчет CIRP журналисты издания Appleinsider.

В начале ноября корпорация Apple рассказала о растущих продажах iPhone. Так, выручка от продаж iPhone за квартал составила 46,22 миллиарда долларов против 43,8 миллиарда в четвертом квартале 2023 года.

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