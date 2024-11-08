Испытывающий финансовые проблемы клуб КХЛ одержал третью победу подряд

Испытывающая финансовые трудности «Лада» одержала третью победу подряд в КХЛ

Испытывающий финансовые проблемы клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская «Лада» одержала третью победу подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В гостевом поединке против московского «Динамо» «Лада» победила со счетом 3:2. В составе тольяттинской команды шайбами отметились Артем Иванюженков, Никита Попугаев и Магомед Шараканов. Последний забросил в стиле лакросс — поднял шайбу на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот. За «Динамо» забили Артем Швец-Роговой и Никита Гусев.

Для «Лады» победа над «Динамо» стала третьей подряд в регулярном чемпионате КХЛ. До этого были обыграны нижнекамский «Нефтехимик» и омский «Авангард». Тольяттинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции.

Ранее стало известно, что «Лада», являющаяся первым немосковским чемпионом России, испытывает финансовые сложности. Генеральный директор клуба Александр Чеботарев заявлял, что хоккеистам задерживают зарплату: за октябрь ее еще не выплатили.