Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ротор
1:1
Завершен
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|18-й тур
Унион
0:0
1-й тайм
live
Фрайбург
Германия — Бундеслига|10-й тур
Лечче
0:0
1-й тайм
live
Эмполи
Италия — Серия А|12-й тур
Марсель
0:1
1-й тайм
live
Осер
Франция — Лига 1|11-й тур
Райо Вальекано
0:1
1-й тайм
live
Лас-Пальмас
Испания — Примера|13-й тур
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
22:49, 8 ноября 2024Спорт

Испытывающий финансовые проблемы клуб КХЛ одержал третью победу подряд

Испытывающая финансовые трудности «Лада» одержала третью победу подряд в КХЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Испытывающий финансовые проблемы клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская «Лада» одержала третью победу подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В гостевом поединке против московского «Динамо» «Лада» победила со счетом 3:2. В составе тольяттинской команды шайбами отметились Артем Иванюженков, Никита Попугаев и Магомед Шараканов. Последний забросил в стиле лакросс — поднял шайбу на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот. За «Динамо» забили Артем Швец-Роговой и Никита Гусев.

Для «Лады» победа над «Динамо» стала третьей подряд в регулярном чемпионате КХЛ. До этого были обыграны нижнекамский «Нефтехимик» и омский «Авангард». Тольяттинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции.

Ранее стало известно, что «Лада», являющаяся первым немосковским чемпионом России, испытывает финансовые сложности. Генеральный директор клуба Александр Чеботарев заявлял, что хоккеистам задерживают зарплату: за октябрь ее еще не выплатили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

      Президент Палестины заявил Трампу о готовности к совместной работе

      Зеленский назвал самые сложные для ВСУ направления фронта

      Испытывающий финансовые проблемы клуб КХЛ одержал третью победу подряд

      Мишустин назначил нового министра науки и высшего образования

      В МИД обещали устранить исходящие от Украины угрозы

      Курс биткоина вновь обновил исторический максимум

      Американский миллиардер назвал конфликт на Украине глупостью Байдена

      Стало известно о ментальных проблемах Мбаппе после обвинений в изнасиловании

      В Европе задумались о вариантах помощи Украине без участия США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше