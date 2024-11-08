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Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
11:36, 8 ноября 2024Спорт

Капризов сделал ассистентский хет-трик в матче НХЛ

Кирилл Капризов сделал ассистентский хет-трик в матче против «Сан-Хосе Шаркс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stan Szeto-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты». В составе победителей дублем отметился Мэтт Болди, еще по шайбе забросили Матс Цуккарелло, Зак Богосян и Юнас Бродин. У «Сан-Хосе» две шайбы забросил Маклин Селебрини.

Капризова по итогам матча признали первой звездой. Его клуб после 13 матчей с 20 очками занимает второе место в Западной конференции.

Россиянин в нынешнем сезоне провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 7 голов и 17 результативных передач.

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