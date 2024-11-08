Китай захотел укрепить связи с Евросоюзом с помощью Италии

Си Цзиньпин призвал Италию поспособствовать укреплению связей Китая с Евросоюзом

Китай готов укреплять связи с Европейским союзом (ЕС) и призывает Италию поспособствовать этой инициативе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой в Пекине, передает Reuters.

«Китай готов укреплять связи и сотрудничество с Евросоюзом для решения глобальных проблем и призывает Италию сыграть позитивную роль в этом вопросе», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны делать необходимые шаги по урегулированию любых разногласий между собой, чтобы обеспечить «развитые и стабильные» связи между Пекином и Брюсселем.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что между Россией и Китаем нет соперничества, так как обе страны действуют в интересах друг друга.