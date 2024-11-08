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14:59, 8 ноября 2024Мир

Китай захотел укрепить связи с Евросоюзом с помощью Италии

Си Цзиньпин призвал Италию поспособствовать укреплению связей Китая с Евросоюзом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

Китай готов укреплять связи с Европейским союзом (ЕС) и призывает Италию поспособствовать этой инициативе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой в Пекине, передает Reuters.

«Китай готов укреплять связи и сотрудничество с Евросоюзом для решения глобальных проблем и призывает Италию сыграть позитивную роль в этом вопросе», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны делать необходимые шаги по урегулированию любых разногласий между собой, чтобы обеспечить «развитые и стабильные» связи между Пекином и Брюсселем.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что между Россией и Китаем нет соперничества, так как обе страны действуют в интересах друг друга.

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