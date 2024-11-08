40 беглых обезьян из биолаборатории нашли

В США полицейским удалось найти 40 обезьян, которые сбежали из биолаборатории

Обезьян, которые сбежали из биолаборатории в США, удалось найти. Об этом пишет WBTV.

В среду, 6 ноября, 40 обезьян сумели покинуть здание исследовательского центра Alpha Genesis, которое находится на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как «остров обезьян». Как именно это произошло, не уточняется. 7 ноября полицейским и сотрудникам центра удалось найти всех беглых животных. Поймать их они пока не смогли.

«Эти животные пугливы, и любой дополнительный шум или движение могут помешать их безопасному отлову. Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна надежно закрытыми и немедленно сообщать о любых происшествиях в службу 911. Пожалуйста, не пытайтесь приближаться к этим животным ни при каких обстоятельствах» — говорится в сообщении.

Все сбежавшие обезьяны были молодыми самками весом около трех килограммов каждая. По словам властей, эта группа обезьян никогда не использовалась для экспериментов, а из-за юного возраста они не могут переносить опасные болезни.

Компания Alpha Genesis владеет лицензией на управление колонией из 3,5 тысячи приматов и работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе тестирует способы лечения заболеваний головного мозга. Газета Post and Courier в округе Бофорт сообщила, что побеги приматов уже случались в этом районе несколько раз, в том числе в мае этого года и в 2016-м.

Происшествие вызвало внимание зоозащитников, которые призвали прекратить все эксперименты над обезьянами.

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов, чтобы закрыть потребности индустрии производства молока для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.