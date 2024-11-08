Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине гражданским разрешили использовать найденное и задекларированное оружие

Гончаренко: украинцам разрешили использовать найденное оружие
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинцам разрешили использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Найденное и задекларированное оружие гражданским отныне можно использовать на войне», — написал он.

Парламентарий пояснил, что использование такого оружия будет легальным в случае необходимости отражения атак охраняемых военных объектов или для предотвращения действий лиц, «причастных к вооруженной агрессии».

Ранее заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое число незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл. Он также подчеркнул, что это грозит бесконтрольным распространением такого оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше