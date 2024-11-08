На Украине гражданским разрешили использовать найденное и задекларированное оружие

Гончаренко: украинцам разрешили использовать найденное оружие

Украинцам разрешили использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Найденное и задекларированное оружие гражданским отныне можно использовать на войне», — написал он.

Парламентарий пояснил, что использование такого оружия будет легальным в случае необходимости отражения атак охраняемых военных объектов или для предотвращения действий лиц, «причастных к вооруженной агрессии».

Ранее заместитель министра МВД Украины Леонид Тимченко заявил, что большое число незарегистрированного оружия с мест вооруженного конфликта попадает в тыл. Он также подчеркнул, что это грозит бесконтрольным распространением такого оружия.