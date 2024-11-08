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03:06, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского начать переговоры с Россией

Шевченко: Запад заставит Зеленского уйти, если он не начнет переговоры с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговоры об урегулировании с Россией, заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

По его словам, иначе Запад заставит Зеленского уйти. Он заявил, что пора начинать диалог. «Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни», — обратился депутат к украинскому лидеру.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддержит Зеленского, если он пожелает начать мирные переговоры с Россией. Он добавил, что американская сторона не намерена навязывать украинскому лидеру какие-либо сроки вступления в мирный диалог с Москвой.

В октябре Зеленский рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По его мнению, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

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