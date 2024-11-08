Возможность разрешения конфликта в секторе Газа при Трампе оценили

Политолог Блохин: Трамп не станет давить на Израиль и требовать прекращения огня

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп как сторонник Израиля вряд ли станет давить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с целью прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом он оценил в беседе «Лентой.ру» информацию ряда СМИ о возможности Трампа оказать воздействие на израильского лидера для разрешения конфликта в регионе.

Ранее стало известно, что Трамп может обратиться к Нетаньяху с просьбой заключить через посредников соглашение о прекращении огня в секторе Газа. «Он скажет: "Заканчивайте, мне это [конфликт] не нужно»", — приводит ТАСС слова бывшего израильского дипломат, который в интервью CNN прокомментировал перспективы политики Трампа.

«Это можно считать давлением на Израиль с целью достичь невыгодных для Израиля результатов. Вряд ли такой вариант возможен, потому что Трамп признан самым произральским президентом за всю историю США. Кроме того, он сторонник бескомпромиссной поддержки и помощи Израилю в усилении давления на Иран и всех остальных противников. Здесь же речь идет о варианте давления, ультиматума Израилю», — подчеркнул Блохин.

Трамп будет во всем поддерживать Израиль, чуть ли не предугадывая его решения. Между Трампом и Нетаньяху отличные отношения, и вряд ли Трамп будет выкручивать Израилю руки Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

5 ноября Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта. Место Галанта займет глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что пытался «преодолеть разрывы», но они «продолжали расширяться». «Что еще хуже, они стали известны врагу — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого большую выгоду», — подчеркнул Нетаньяху.