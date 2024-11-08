Панама лишит своего флага перевозящие российский газ танкеры

Панама сообщила о лишении флага попавших под санкции за связи с Россией танкеров

Морское управление Панамы (AMP) лишит флага страны четыре танкера, принадлежащие сингапурским компаниям и занимающиеся перевозкой сжиженного природного газа (СПГ), из-за их попадания под санкции США за связи с Россией. Об этом сообщает La Estrella de Panama.

Судовладельцы названы по первым буквам греческого алфавита LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Gamma Shipping и LNG Delta Shipping. Предположительно, все они имеют отношение к российской газовой компании «Новатэк», которая реализует проект «Арктик СПГ-2». Вашингтон неоднократно указывал, что не допустит запуска проекта.

Ранее стало известно, что «Новатэк» остановил коммерческое производство на «Арктик СПГ-2» из-за нехватки газовозов ледового класса, без которых невозможны круглогодичные отгрузки с проекта. Последнее обстоятельство связано непосредственно с санкциями, потому что суда были заказаны на южнокорейской верфи, но получить их не удалось.

На этом фоне компания сообщила о падении прибыли по итогам первых трех кварталов 2024 года на 40,11 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 242,1 миллиарда рублей.