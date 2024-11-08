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18:56, 8 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемого в покушении на жизнь главврача российской больницы арестовали

В КЧР арестован мужчина за покушение на убийство главврача районной больницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесской Республике суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь главного врача районной больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Задержанный признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, ЧП произошло 30 сентября в селе Коста-Хетагурова. Тогда мужчина произвел несколько выстрелов в главного врача РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больница» и скрылся. Пострадавшему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Врачам удалось его спасти.

О произошедшем стало известно 1 октября.

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