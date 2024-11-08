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11:38, 8 ноября 2024Наука и техника

ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов

«Ростех»: ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов на Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» покажет новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Главной премьерой станет полноразмерный макет новейшего двигателя для оперативно-тактической авиации. Он заметно превосходит своих предшественников по таким характеристикам, как ресурс, расход топлива и тяга, и фактически является двигателем пятого поколения», — говорится в сообщении.

Также на выставке впервые покажут усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии. Отмечается, что новое изделие позволит увеличить высоту и дальность полета самолетов. Кроме того, в Китае продемонстрируют макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов. Всего в экспозиции ОДК разместят восемь экспонатов, включая макеты двигателей для самолетов и вертолетов.

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