«Ростех»: ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов на Airshow China

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» покажет новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Главной премьерой станет полноразмерный макет новейшего двигателя для оперативно-тактической авиации. Он заметно превосходит своих предшественников по таким характеристикам, как ресурс, расход топлива и тяга, и фактически является двигателем пятого поколения», — говорится в сообщении.

Также на выставке впервые покажут усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии. Отмечается, что новое изделие позволит увеличить высоту и дальность полета самолетов. Кроме того, в Китае продемонстрируют макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов. Всего в экспозиции ОДК разместят восемь экспонатов, включая макеты двигателей для самолетов и вертолетов.

В январе в компании «Яковлев» сообщили, что конструкторы учебно-тренировочного самолета Як-152 рассматривают адаптированный вертолетный двигатель ВК-650 в качестве замены немецкого силового агрегата.