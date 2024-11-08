ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» покажет новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в госкорпорации.
«Главной премьерой станет полноразмерный макет новейшего двигателя для оперативно-тактической авиации. Он заметно превосходит своих предшественников по таким характеристикам, как ресурс, расход топлива и тяга, и фактически является двигателем пятого поколения», — говорится в сообщении.
Также на выставке впервые покажут усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии. Отмечается, что новое изделие позволит увеличить высоту и дальность полета самолетов. Кроме того, в Китае продемонстрируют макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов. Всего в экспозиции ОДК разместят восемь экспонатов, включая макеты двигателей для самолетов и вертолетов.
В январе в компании «Яковлев» сообщили, что конструкторы учебно-тренировочного самолета Як-152 рассматривают адаптированный вертолетный двигатель ВК-650 в качестве замены немецкого силового агрегата.