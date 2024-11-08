Орбан пообещал несколько сюрпризов для ЕС

Премьер Венгрии Орбан заявил, что заготовил несколько сюрпризов для ЕС

Будапешт заготовил несколько сюрпризов на оставшиеся два месяца венгерского председательства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после неформального саммита объединения, трансляция велась на YouТube.

Орбан подчеркнул, что венгерское председательство в ЕС еще не закончилось. «У меня в загашнике еще несколько сюрпризов, но мы собрались не затем, чтобы об этом говорить. Осталось еще два месяца, надеюсь, мы достигнем серьезных результатов», — сказал он.

Политик подчеркнул, что европейские лидеры хотят сделать Европу великой снова. По его словам, лидеры ЕС подписали на саммите декларацию о конкурентоспособности.

Ранее Орбан заявил, что руководство ЕС хочет установить в Венгрии марионеточное правительство с помощью госпереворота.