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17:28, 8 ноября 2024Путешествия

Пассажир самолета ударил соседа кулаком из-за упавшей на голову сумки и пошел под суд

В Сиднее пассажир самолета ударил попутчика из-за упавшей на голову сумки
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jason Reed / Reuters

Пассажир самолета напал на попутчика во время рейса и пошел под суд в Австралии. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Веллингтона, Новая Зеландия, в Сидней. Когда после приземления в аэропорту люди стали забирать вещи с багажных полок, на голову 25-летнего жителя Таиланда Танинрута Саклора упала сумка.

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В ответ на это он ударил кулаком по лицу своего соседа. Полиция задержала мужчину прямо на борту. 7 ноября он предстал перед судом в Сиднее. Ему предъявили обвинения в нападении с причинением телесных повреждений, максимальное наказание по этой статье — тюремное заключение на пять лет.

Ранее в аэропорту Иркутска иностранный путешественник так напился, что не смог сам подняться в самолет. Мужчина прошел контроль перед посадкой и сел в автобус, но выйти оттуда у него уже не получилось.

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