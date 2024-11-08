Пассажир самолета ударил соседа кулаком из-за упавшей на голову сумки и пошел под суд

В Сиднее пассажир самолета ударил попутчика из-за упавшей на голову сумки

Пассажир самолета напал на попутчика во время рейса и пошел под суд в Австралии. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Веллингтона, Новая Зеландия, в Сидней. Когда после приземления в аэропорту люди стали забирать вещи с багажных полок, на голову 25-летнего жителя Таиланда Танинрута Саклора упала сумка.

В ответ на это он ударил кулаком по лицу своего соседа. Полиция задержала мужчину прямо на борту. 7 ноября он предстал перед судом в Сиднее. Ему предъявили обвинения в нападении с причинением телесных повреждений, максимальное наказание по этой статье — тюремное заключение на пять лет.

Ранее в аэропорту Иркутска иностранный путешественник так напился, что не смог сам подняться в самолет. Мужчина прошел контроль перед посадкой и сел в автобус, но выйти оттуда у него уже не получилось.