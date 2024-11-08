Похищенный сын воссоединился с семьей через 34 года и поссорился с ней из-за денег

В Китае мужчина нашел семью после 34 лет разлуки и расстался с ней из-за денег

В Китае похищенный в детстве мужчина порвал все отношения с родной семьей из-за денег. Об этом пишет South China Morning Post.

37-летнего Юя Баобао похитили в двухлетнем возрасте из дома его бабушки и дедушки. Похитители продали его богатой семье в другом регионе Китая. Однако новые родители обходились с приемным сыном плохо — били и унижали его. В пять лет они рассказали ему, что он усыновлен, а в 11 отправили в другую семью. Оттуда мальчик сбежал и стал бродягой. После совершеннолетия он жил в Пекине и Шанхае, где работал курьером. Повзрослев, Баобао помнил о разлуке и не прекращал искать мать и отца.

В сентябре 2023 года полиция по ДНК наконец нашла родных Баобао. Через 34 года скитаний мужчина воссоединился с родителями и братьями. Необычная история сделала Баобао знаменитым, и он стал зарабатывать на онлайн-стримингах.

После воссоединения с семьей мужчина узнал, что его родители развелись. Однако при этом и мать, и отец настаивали на том, что Баобао должен помочь двоим братьям, у которых оказалось много долгов. Мужчина начал бизнес по онлайн-продажам и передавал братьям 60 процентов дохода.

Вскоре новообретенные родственники Баобао потеряли желание делиться деньгами. Они грубо общались с братом, называли его данным при усыновлении именем и грозили избить. Они также сообщили, что «сделали ему одолжение», приняв в семью.

После серии ссор Баобао решил порвать отношения с родными. В сентябре он заблокировал аккаунт матери на своей странице в соцсетях. Причиной стало то, что она и отец были на стороне братьев. Баобао сообщил подписчикам, что примирение с семьей уже невозможно.

Ранее сообщалось, что пара из Китая нашла сына и воссоединилась с ним через 37 лет после вынужденной разлуки. Мальчика продала в другую семью бабушка, которая сочла, что родителям не хватит средств на еще одного ребенка.