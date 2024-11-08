Поставки обуви в Россию заметно снизились

ЦРПТ: поставки обуви в Россию сократились на 11,2 процента в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года поставки обуви в Россию из-за границы сократились в общей сложности на 11,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном снижении экспорта этой продукции в РФ сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

В январе-сентябре в Россию завезли суммарно 261,6 миллиона пар. В третьем квартале поставки сократились на 9,7 процента год к году и опустились до отметки в 96,1 миллиона.

Наиболее стремительное падение зарубежных поставок эксперты зафиксировали в категории сапог. Иностранные поставщики сократили экспорт этой продукции в РФ 41,6 процента в годовом выражении, до 13,5 миллиона пар. В свою очередь, экспорт ботинок в Россию просел за отчетный период на 5,7 процента и составил 57,4 миллиона. В то же время импорт кроссовок продемонстрировал противоположную динамику и увеличился на 19,9 процента год к году.

Глава розничной сети «Стокманн» Геннадий Левкин объяснил снижение поставок иностранной обуви в Россию с охлаждением спроса на внутреннем рынке РФ. Согласно его ожиданиям, подобная тенденция сохранится и в следующем году. Участники рынка на 2025-й закладывают снижение объема закупок за границей на 10 процентов к уровню 2024-го, резюмировал Левкин.

Традиционно спрос россиян на одежду и обувь растет в период сезонных и праздничных распродаж. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на ожидания аналитиков компании «ЮKassa» спрогнозировало рост объемов подобных покупок в розничных сетях на 20-25 процентов в дни предстоящих распродаж (например, в «черную пятницу» или «день холостяка»). Число оплат в сегменте мужской и женской одежды в прошлую «черную пятницу» выросло более чем в два раза, а покупателей — на 43 процента. Средний чек подобных покупок тогда составил около 9 тысяч рублей.