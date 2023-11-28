Названы лидеры продаж в «черную пятницу»

«ЮKassa»: чаще всего в «черную пятницу» россияне покупали бытовую технику

Чаще всего в «черную пятницу» россияне приобретали бытовую технику и электронику. Об этом говорится в исследовании «ЮKassa», которое есть в распоряжении «Известий».

Средний чек по таким покупкам вырос на 62 процента и превысил 26 тысяч рублей. Число оплат выросло на 6 процентов с 2022 года, плательщиков стало больше на 8 процентов, выяснили аналитики сервиса.

Вторыми по популярности среди товаров, приобретаемых по скидке, стали биологически активные добавки и спортивное питание. Желающих приобрести БАДы стало больше на 84 процента, а количество платежей увеличилось вдвое. В среднем такая покупка обходилась россиянам в 7 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает мужская и женская одежда. Число оплат в этом сегменте выросло более чем в два раза, а покупателей — на 43 процента. Средний чек составил около 9 тысяч рублей. В «черную пятницу» россияне традиционно планируют покупки в магазинах одежды, отметили эксперты. Помимо этого, в этом году граждане проявили больший интерес к цветам, ювелирным украшениям и косметике.

В целом количество покупок в онлайн-магазинах в «черную пятницу» выросло на 5 процентов, а обороты — на 21 процент, следует из данных «ЮMoney». Статистика демонстрирует, что интернет-торговля остается двигателем розницы в России.

В последнюю пятницу ноября во всем мире традиционно начинается главная распродажа года — «черная пятница». Стало известно, что к акции в этом году присоединились производители ритуальных товаров. Они предложили россиянам приобрести со скидками надгробия и траурные ленты.