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14:41, 23 ноября 2023Ценности

Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Производители ритуальных товаров присоединились к «Черной пятнице» и предложили россиянам надгробия и траурные ленты со скидками. Об этом сообщает Telegram-канал «Похоронный траст».

Выяснилось, что в честь ежегодной осенней распродажи компании снизили цены свою продукцию на различных маркетплейсах. Так, например, агентство «Монумент» из Петрозаводска продает памятники, плиты и венки со скидкой, а фирма «Данила-мастер» выставила на продажу черные кресты из гранита в полцены.

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Кроме того, у покупателей появилась возможность приобрести ленту «От родных и близких» со скидкой 59 процентов, а осиновый кол доступен к заказу по сниженной на 34 процента цене. Отмечается, что лампады, таблички и вазы для праха от множества продавцов представлены со скидками и в онлайн-магазине Wildberries.

Ранее в ноябре россиянам рассказали, как можно выгодно покупать товары во время «Черной пятницы».

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      Майя Пономаренко
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