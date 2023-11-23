Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

Производители ритуальных товаров присоединились к «Черной пятнице» и предложили россиянам надгробия и траурные ленты со скидками. Об этом сообщает Telegram-канал «Похоронный траст».

Выяснилось, что в честь ежегодной осенней распродажи компании снизили цены свою продукцию на различных маркетплейсах. Так, например, агентство «Монумент» из Петрозаводска продает памятники, плиты и венки со скидкой, а фирма «Данила-мастер» выставила на продажу черные кресты из гранита в полцены.

Кроме того, у покупателей появилась возможность приобрести ленту «От родных и близких» со скидкой 59 процентов, а осиновый кол доступен к заказу по сниженной на 34 процента цене. Отмечается, что лампады, таблички и вазы для праха от множества продавцов представлены со скидками и в онлайн-магазине Wildberries.

Ранее в ноябре россиянам рассказали, как можно выгодно покупать товары во время «Черной пятницы».

