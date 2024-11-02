Предсказано поведение россиян в грядущую «черную пятницу»

ЮKassa: спрос на электронику и бытовую технику может вырасти на 30 процентов

В дни предстоящих распродаж (например, в «черную пятницу» или «день холостяка») спрос на электронику и бытовую технику в онлайн-магазинах может вырасти на 30 процентов. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на аналитиков ЮKassa.

Они полагают, что объем покупок в таких торговых точках может увеличиться на 20-25 процентов. По их мнению, на такой же процент там вырастет спрос на одежду и обувь. Что касается товаров для дома и косметики, то интерес россиян к этим позициям вырастет до 15-20 процентов.

Ранее экономист Елена Потрясаева предупредила, что в дни крупных распродаж порой происходит искусственное повышение старых цен, чтобы увеличить процент скидки. Поэтому нужно отслеживать стоимость товаров заранее: добавить их в корзину и мониторить.

В прошлую «черную пятницу» россияне чаще всего покупали бытовую технику и электронику. Тогда средний чек по таким покупкам вырос на 62 процента и превысил 26 тысяч рублей.