Путин подшутил над модератором дискуссии на «Валдае»

Путин в шутку назвал модератора дискуссии на Валдае филологом-гармонистом

Президент России Владимир Путин подшутил над модератором дискуссии на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи. В ответ на заявление модератора, что он является филологом-германистом, он назвал его филологом-гармонистом, трансляция велась на сайте мероприятия.

Модератор мероприятия сказал, что его, как филлога-германиста, взволновало заявление Путина, что тот начал забывать немецкий язык. В ответ российский лидер прибегнул к шуточной игре слов.

«Получается, вы тоже филолог-гармонист?» — парировал собеседник президента РФ. «Нет, я юрист», — посмеялся Путин.

Затем российский лидер объяснил свое заявление тем, что в последнее время ему не хватает практики в немецком языке.

Также в ходе дискуссии Владимир Путин поздравил экс-президента США Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.