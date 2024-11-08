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20:22, 8 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшимся продать оборудование для создания оружия массового поражения вынесли приговор

В Москве осудили фигурантов дела об экспорте оборудования для создания оружия
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Савеловский суд Москвы вынес приговор двоим фигурантам уголовного дела о попытке экспорта оборудования для создания оружия массового поражения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Граждане России предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Неруш и уроженец Ливии Джуан Фатхи Эль-Хади получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Они признаны виновными по статье 189 УК РФ («Незаконные экспорт из России или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники»). Суд установил, что они передали представителю иностранной организации оборудование, которое могло быть использовано для создания вооружения и военной техники.

6 ноября сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые планировали поджечь машину и военную технику на территории одной из воинских частей Московской области.

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