Раскрыта мощность новой ТОС-3

«Ростех»: новая ТОС-3 мощнее нескольких авиабомб

Новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 будет мощнее, чем несколько тяжелых авиабомб. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Раскрывается, что системы «Солнцепек» и «Тосочка» получили улучшения в огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. «Солнцепек» способен выжечь площадь в четыре гектара, а «Тосочка» — до шести гектаров, демонстрируя эффективность, сравнимую с ракетными комплексами «Искандер».

Новый вариант ТОС, который является развитием этих систем, обладает поражающим действием, превосходящим несколько авиабомб, таких как ОДАБ-500П. Это связано с возможностью более эффективно уничтожать укрепленные многоэлементные цели на больших площадях, в том числе фортицикационные сооружения.

Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, рассказал о создании новой ТОС-3 на гусеничном шасси — первая опытная машина уже готова. Известно, что ТОС-3 будет иметь увеличенную дальность стрельбы.

Ранее сообщалось, что тяжелые огнеметные системы ТОС-2 («Тосочка») получили радиопоглощающее покрытие, позволяющее скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.