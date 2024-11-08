Раскрыта правда о вреде популярного усилителя вкуса

Эксперт Панов: глутамат натрия может провоцировать аллергическую реакцию

Глутамат натрия обычно безопасен, но иногда может провоцировать неприятные симптомы, считает доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Правду о вреде популярного усилителя вкуса он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Панов отметил, что глутамат натрия — это аминокислота, которая имеет природное происхождение. К примеру, по словам эксперта, она естественным образом присутствует в сырах, грибах и томатах. Кроме того, ее активно используют в пищевой промышленности, добавляя для усиления вкуса в соусы и полуфабрикаты.

Специалист подчеркнул, что исследования доказали безопасность глутамата натрия для большинства людей. Однако Панов отметил, что иногда вещество вызывает неприятные симптомы и аллергические реакции. По мнению эксперта, чаще всего это связано с индивидуальной непереносимостью.

Ранее врач-невролог Анна Терехова рассказала, что продукты с глутаматом натрия могут спровоцировать приступ мигрени. По ее словам, склонным к мигреням людям стоит воздерживаться от колбас, сосисок и других готовых блюд с добавлением этого вещества.