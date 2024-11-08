Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 8 ноября 2024Мир

Раскрыты детали подготовки Трампа к новому президентскому сроку

CNN: Трамп активно готовится к новому сроку и обсуждает с командой первые шаги
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, активно готовится к новому сроку в должности главы государства и обсуждает с командой первые шаги своей администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к политику источники.

Как отмечает канал, Трамп считает, что уверенная победа дает ему мандат для реализации предвыборной программы. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», — заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

По данным источников, Трамп обсуждает с помощниками и союзниками меры, направленные на обеспечение безопасности границ, восстановление экономики и отмену ряда энергетических ограничений. Один из собеседников канала уточнил, что, в отличие от первого срока, Трамп намерен более тщательно подойти к подбору команды, чтобы ключевые позиции занимали не только компетентные, но и преданные люди.

Ранее стали известны нюансы переговорной позиции Трампа по Украине. Отмечается, что политик осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России без выгоды для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше