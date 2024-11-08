Раскрыты детали подготовки Трампа к новому президентскому сроку

CNN: Трамп активно готовится к новому сроку и обсуждает с командой первые шаги

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, активно готовится к новому сроку в должности главы государства и обсуждает с командой первые шаги своей администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к политику источники.

Как отмечает канал, Трамп считает, что уверенная победа дает ему мандат для реализации предвыборной программы. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», — заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

По данным источников, Трамп обсуждает с помощниками и союзниками меры, направленные на обеспечение безопасности границ, восстановление экономики и отмену ряда энергетических ограничений. Один из собеседников канала уточнил, что, в отличие от первого срока, Трамп намерен более тщательно подойти к подбору команды, чтобы ключевые позиции занимали не только компетентные, но и преданные люди.

Ранее стали известны нюансы переговорной позиции Трампа по Украине. Отмечается, что политик осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России без выгоды для Киева.

