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17:25, 8 ноября 2024Ценности

Рэпер Macan купил машину за 30 миллионов рублей

Рэпер Macan купил машину Bentley Bentayga S стоимостью 30 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) купил машину за десятки миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Постньюс».

По данным издания, артист приобрел Bentley Bentayga S 2022 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Уточняется, что мощность такого авто — 550 лошадиных сил.

Известно, что предыдущий автомобиль рэпера Mercedes-Benz G-Class 63 AMG 2023 года выпуска, купленный в начале июля, был продан в конце октября.

В июне сообщалось, что рэпер Тимати купил мотоцикл за миллионы рублей. 40-летний исполнитель приобрел тюнингованный байк марки Harley-Davidson Softail Deluxe.

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