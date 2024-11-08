Рэпер Macan купил машину за 30 миллионов рублей

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) купил машину за десятки миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Постньюс».
По данным издания, артист приобрел Bentley Bentayga S 2022 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляет 30 миллионов рублей. Уточняется, что мощность такого авто — 550 лошадиных сил.
Известно, что предыдущий автомобиль рэпера Mercedes-Benz G-Class 63 AMG 2023 года выпуска, купленный в начале июля, был продан в конце октября.
В июне сообщалось, что рэпер Тимати купил мотоцикл за миллионы рублей. 40-летний исполнитель приобрел тюнингованный байк марки Harley-Davidson Softail Deluxe.